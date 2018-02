Schlampereien und Tricksereien bei Aktivpass

Keine andere Großstadt hat einen so hohen Anteil an Aktivpass-Besitzern wie Linz. Fast jeder Fünfte verfügt über die Vorteilscard. In Graz und Wien sind es nur rund fünf Prozent. Mit dem Pass ist unter anderem das Öffi-Fahren deutlich billiger, weshalb viele beim Erwerb schummeln. Aber auch die Behörde schlampt.