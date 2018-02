Stronach zieht sich komplett aus Österreich zurück

Seine politischen Aktivitäten in Österreich mit dem Team Stronach sind seit dem Vorjahr Geschichte. Nun will sich Magna-Gründer Frank Stronach offenbar auch wirtschaftlich aus seinem Geburtsland zurückziehen. Wie das Wirtschaftsmagazin "trend" in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe berichtet, wird der 85-Jährige Industrieliegenschaften, einen Wohnpark und seinen Pferdesportpark Magna Racino verkaufen.