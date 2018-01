Jamie Dornan hatte einen „Pervers-Berater“

"Pervers-Berater" am Set

Kannten Sie sich eigentlich mit den diversen Sexspielzeugen aus, die sie auf der Leinwand anwenden?

In Los Angeles kann man dafür sogar Klassen belegen. (lacht) Die Antwort ist Nein. Ich hatte keine Ahnung, wie man die meisten dieser Apparate benutzt! Deshalb hatten wir auch einen Experten am Set. Sein offizieller Name war der "Pervers-Berater", der uns über alles aufgeklärt hat. Er hat mir echt die Augen geöffnet, was alles so abgeht.