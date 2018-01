Terrorexperte warnt: „IS ist noch nicht besiegt!“

IS verlegt sich auf Selbstmordanschläge

Zuletzt hatte sich der IS verstärkt auf Selbstmordattentate und gezielte Angriffe verlegt. So starben am Montag mindestens 15 Menschen bei einem Anschlag auf eine Einrichtung afghanischer Streitkräfte in Kabul. Am Samstag hatte ein Selbstmordattentäter in der afghanischen Hauptstadt eine Bombe in einem Rettungswagen gezündet und 40 Menschen mit in den Tod gerissen.