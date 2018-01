So wunderschön sie anzusehen sind, so eine bibbernde Botschaft verbreiten die "Wolken-UFOs", denn es handelt sich bei dieser Formation um einen sogenannten Altocumulus lenticularis. Dieses auch "Föhnwolke" genannte Himmelsgebilde kündigt eine deutliche Wetterverschlechterung innerhalb von zwölf bis 48 Stunden an. Tatsächlich kommt Mitte der Woche nach derzeit frühlingshaften Temperaturen der Winter zurück.