D: Merkel beklagt zunehmenden Antisemitismus

Fremdenfeindlichkeit sei derzeit wieder "mehr an der Tagesordnung" als das einmal der Fall gewesen sei, sagte Merkel. Am 27. Jänner 1945 hatte die sowjetische Rote Armee das Konzentrations-und Vernichtungslager Auschwitz befreit. Seit 1996 ist der 27. Jänner in Deutschland offizieller Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Im Jahr 2005 machte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den Tag zum Internationalen Holocaust-Gedenktag.