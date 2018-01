Deutscher saß 9 Tage in Salzburger Holzhütte fest

Ein 44-jähriger Mann aus Deutschland hat im Pinzgau notgedrungen acht Nächte in einer kleinen Biwakhütte in den Loferer Steinbergen ausgeharrt. Der Bergsteiger war bereits am 15. Jänner von St. Martin bei Lofer (Pinzgau) mit seinen Schneeschuhen zur "Prax Biwakhütte" aufgebrochen. Er wollte in der kleinen Holzhütte in 1.800 Metern Seehöhe eine Nacht verbringen.