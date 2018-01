„Baby-Hitler“: Justiz ermittelt gegen Satireblatt

Die Ausgabe mit Kurz als "Baby-Hitler" am Cover erschien am 16. Oktober 2017, also am Tag nach der Nationalratswahl. Nachdem das Bild in Österreich für große Aufregung sorgte und auch die Behörden auf den Plan rief, wurde die Staatsanwaltschaft Berlin von den österreichischen Kollegen um die Übernahme der Strafverfolgung ersucht, wie aus einem aktuellen Bericht des "Standard" hervorgeht.