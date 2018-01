FPÖ-Mann mit „Nazi-Code“ als Wunschkennzeichen?

Hier werde "offensichtlich mit Nazi-Codes gespielt", kritisierte der grüne Landtagsabgeordnete Simon Heilig-Hofbauer im ORF-Radio Salzburg am Samstag. "Ich weiß nicht, ob der Funktionär ein Nazi ist. Aber offensichtlich findet er es lustig, mit Nazi-Codes zu spielen. Und diese Anspielung auf Hitler wird auch explizit gemacht", so der Grüne. Denn der FPÖ-Mann sei auf Facebook von einem Freund darauf aufmerksam gemacht worden, dass "88" ein "Gruß an Adolf" sei - und habe dafür sogar ein "Like" vergeben, präzisierte Heilig-Hofbauer gegenüber der APA.