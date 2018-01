Zehntausende Impfungen nutzlos: Warnung blieb aus!

WHO irrte sich mit Prognose

Dr. Ursula Karnthaler, Expertin der Wiener Landessanitätsdirektion: "Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat sich in ihrer Prognose geirrt. Das war so nicht vorhersehbar." Die Spezialistin für Infektionsvorsorge warnt vor einer Dramatisierung: "Eine Ansteckung mit Influenza- B-Viren betrifft vor allem junge Menschen. Da ist die Gefahr nicht so groß."