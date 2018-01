„Die Polizei hat nicht gut genug nach mir gesucht“

Natascha Kampusch, die acht Jahre lang in einem Kellerverlies gefangen gehalten wurde, hat jetzt schwere Vorwürfe gegen die Polizei erhoben: "Ich kann nicht ändern, dass die Polizei nicht gut genug nach mir gesucht hat oder dass diverse Ermittlungspannen passiert sind“, so die 29-Jährige in einem Interview. Sie sei sich jedoch bewusst, dass Kriminalität "ein Teil unserer Welt ist". "Und das wusste ich ja damals und manchmal ist es halt nur so hart, wenn man dann andere Leute hört, wie sie erzählen, dass bei ihnen immer alles glatt gelaufen ist", gestand sie in dem Gespräch.