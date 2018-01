Blümel: Ratsvorsitz wird „große Herausforderung“

EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Dienstag bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel versichert, dass Österreich im zweiten Halbjahr einen "gut gemachten" EU-Vorsitz absolvieren wird. Die EU-Ratspräsidentschaft sei "eine große Herausforderung ", aber "auch eine große Chance", dass "wir allen zeigen können, dass wir als Österreich einen professionellen Vorsitz abliefern können in einer sehr schwierigen Phase", sagte er.