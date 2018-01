Auch Staatssekretärin will Zentren für Asylwerber

Idee wird bei Regierungsklausur besprochen

Auf die Frage, ob jene rund 22.000 Asylwerber, die zurzeit in Österreich in Privatunterkünften leben, in die von Kickl angedachten Grundversorgungszentren, die der Innenminister in einem am Sonntag veröffentlichten Interview auch als „Rescue Center“ bezeichnete, übersiedeln müssten, erklärte die ÖVP-Staatssekretärin, das werde bei der Regierungsklausur, die Donnerstag und Freitag im Schloss Seggau bei Leibnitz in der Steiermark stattfinden wird, besprochen.