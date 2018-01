Können die ÖSV-Adler in Garmisch zurückschlagen?

Schon in Oberstdorf flog Mitfavorit Stefan Kraft nach der Halbzeitführung am Podium vorbei. Enttäuscht war er dennoch nicht. "Ich bin voll dabei. Und Garmisch liegt mir auch ganz gut, ich habe mich mit der Schanze gut angefreundet", so der Salzburger. In der Qualifikation klappte es dann nicht. Der 24-jährige Doppelweltmeister segelte auf 129 Meter. Auf den Gewinner der Qualifikation Johann Andre Forfang fehlten ihm 19,2 Punkte.