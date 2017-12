Wien: Randalierender Dieb landet in Gummizelle

Der 28-Jährige war in einem Bekleidungsgeschäft am Westbahnhof beim Stehlen ertappt worden. Ein Detektiv hielt den Mann an und bekam von diesem einen Faustschlag an den Kopf verpasst. Den Fluchtversuch des Verdächtigen unterband schließlich das Sicherheitspersonal. Beim Eintreffen eines Streifenwagens fixierten der Detektiv und die Bahnhof-Securitys den Dieb.