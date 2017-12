Warum brachte „Tagesschau“ Mord an Mädchen nicht?

"So schrecklich die Tat gewesen ist ..."

In sozialen Netzwerken wurde der ARD daraufhin umgehend vorgeworfen, die Attacke bewusst zu verschweigen. Die "Tagesschau"-Macher erkannten die Brisanz der Kritik, schließlich wird schon seit Längerem - Stichwort Fake News - über die Glaubwürdigkeit von Massenmedien diskutiert. In ihrem Blog räumten die Sendungsverantwortlichen deshalb ein, zögerlich gewesen zu sein, da "Tagesschau" und tagesschau.de in der Regel nicht über Beziehungstaten berichten würden. "So schrecklich sie (die Tat, Anm.) gewesen ist, vor allem für die Eltern, Angehörigen und Bekannten - aber 'Tagesschau' und tagesschau.de berichten in der Regel nicht über Beziehungstaten", schrieb Marcus Bornheim, zweiter Chefredakteur bei ARD-aktuell.