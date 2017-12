Drogen um 450.000 € nach Kärnten geschmuggelt

Quartett in Bunker-Wohnung auf frischer Tat ertappt

Die Drogen wurden in verschiedenen Wohnungen in Krumpendorf und in Klagenfurt an zwei heroinabhängige Klagenfurter im Alter von 20 und 21 Jahren übergeben. Das Duo verkaufte sie an mindestens 25 den Fahndern bekannte und an weitere unbekannte Abnehmer. Der Zugriff der Polizei erfolgte am 20. Dezember um 21.25 Uhr: Mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra wurden alle vier Männer in einer sogenannten Bunker-Wohnung in Klagenfurt auf frischer Tat ertappt. Der Bosnier und der Slowene versuchten zwar noch, aus der Wohnung über mehrere Balkone zu entkommen, wurden aber gestellt und verhaftet.