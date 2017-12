Tödlicher Angriff in Asylheim: Iraker in U-Haft

Über jenen 37 Jahre alten Iraker, der am Donnerstagabend in einem Flüchtlingsquartier in Mittersill im Salzburger Pinzgau offenbar völlig grundlos auf zwei Männer losgegangen war - ein 33-Jähriger starb -, ist am Samstag die U-Haft verhängt worden. Der mutmaßliche Angreifer zeigte sich geständig, machte zum Motiv allerdings wirre Angaben.