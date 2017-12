Messerattacke in Flüchtlingsheim: Ein Toter

Der mutmaßliche Täter wurde noch in der Unterkunft festgenommen. Er leistete dabei keinen Widerstand. Die Polizei stellte bei ihm auch die mutmaßliche Tatwaffe, ein rund 20 Zentimeter langes Küchenmesser, sicher. Der Iraker wurde noch in der Nacht ins Polizeigefängnis nach Salzburg überstellt. Bei der Vernehmung am Freitag gab der Mann die Tat zu und schilderte auch, wie es dazu gekommen war, sagte Wolfgruber. Ein klares Motiv habe bei der Befragung allerdings nicht festgestellt werden können. Nach der Einvernahme wurde der 37-Jährige über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt in Puch eingeliefert. Im Flüchtlingsquartier sichergestellte Spuren werden nun ausgewertet. Weitere Zeugen der Tat hat es offenbar nicht gegeben, hieß es. Vermutlich wird auch eine psychiatrische Untersuchung des Irakers in Auftrag gegeben.