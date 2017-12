Wegen Personalmangel viele Ambulanzen zu

Besonders still ist die Weihnachtszeit in den meisten Ordinationen und vielen Spitals-Stationen der Stadt - sie haben nämlich geschlossen. Vorstand Dr. Stephan Madersbacher vom Kaiser-Franz-Josef-Spital schreibt in einer E-Mail an Kollegen: Der Grund für die Sperre der urologischen Station 42 ist ganz klar „Personalmangel“!