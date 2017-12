ORF streicht seinen Quotenhit „Dancing Stars“

Die Teilnehmerliste der insgesamt elf Staffeln liest sich wie das "Who is Who" der österreichischen Society: Unter anderem waren die Sängerin Jazz Gitti, Astrologin Gerda Rogers, Busenstar Dolly Buster oder Schauspielerin Christine Kaufmann dabei. Vom ORF gibt es zum Aus vor der 12. Staffel noch keine Stellungnahme.