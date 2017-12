Grazerin (58) entgeht Sexattacke nur knapp

Die Frau war am Samstag gegen 21.15 Uhr zu Fuß an der Mur entlanggegangen, als sie der Unbekannte von hinten an den Oberarmen fixierte, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Täter wollte ihren Rock sowie ihre Leggins zerreißen, zugleich begann er sich selbst auszuziehen, hieß es. Als er einen Moment unaufmerksam war, trat das Opfer zu und flüchtete. Zu Hause erzählte sie ihrer Tochter vom Übergriff. Diese empfahl der Mutter daraufhin, Anzeige zu erstatten.