Der Heilige Nikolaus war Bischof in Myra

Viele Kirchen zu seinen Ehren gebaut

Bischof Nikolaus starb um das Jahr 350 herum, ob an einem 6. Dezember (seinem inzwischen von allen christlichen Bekenntnissen akzeptierten Festtag) ist nicht genau belegt. Er wurde in einem alten römischen Sarkophag in seiner Bischofskirche beigesetzt. Schon im sechsten Jahrhundert wurde der Heilige Nikolaus zu einem der berühmtesten und volkstümlichsten Heiligen des griechischen und des gesamten byzantinischen Reiches. Großartige Kirchen zu seinem Ehren wurden, wie aus den Schriften Prokopios', des Historiographen Kaiser Justinians hervorgeht, unter anderem in Myra und Konstantinopel erbaut.

Nothelfer und Patron zahlreicher Berufe

Rasch verbreitete sich die Verehrung in der ganzen griechischen Kirche und in den slawischen Ländern. Seit dem elften Jahrhundert wird Nikolaus auch in Westeuropa verehrt. Er gilt als einer der 14 Nothelfer und ist Patron unzähliger Kirchen - alleine in Kärnten sind ihm 45 Gotteshäuser geweiht -, Bruderschaften, Berufe und Stände. Zahlreiche Legenden, die allerdings nachweislich zum Teil anderen Persönlichkeiten gleichen Namens aus dem sechsten Jahrhundert entlehnt sind, halten das Andenken an den Bischof von Myra lebendig.