Plötzlich traten starke Schmerzen auf

Als die unbekannte Frau das Mädchen fragte, ob etwas passiert sei, verneinte dieses, zumal es noch keine Schmerzen verspürte. Weil jedoch nach dem Aussteigen aus dem Bus bei der Haltestelle „Tivoli“ starke Schmerzen aufgetreten waren, begab sich die Mutter mit der 11-Jährigen in die Klinik, wo eine Radiusfraktur diagnostiziert wurde.