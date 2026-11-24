Eine bislang unbekannte Frau verlor am Dienstag während der Kurvenfahrt eines Linienbusses in Innsbruck den Halt und stürzte auf ein Mädchen (11). Dieses verspürte zunächst keinen Schmerz, wenig später allerdings schon.
Am Dienstag gegen 13.40 Uhr fuhr ein 11-jähriges Mädchen mit einem IVB-Bus der Linie „J“ von der Haltestelle „Landesmuseum“ in Fahrtrichtung Patscherkofel. Weil der Bus stark besetzt war, musste das Mädchen bei der hintersten Türe stehen.
Handgelenk überstreckt
Als der Bus von der Hunoldstraße nach links Richtung Osten in die Anzengruberstraße einbog, fiel eine noch unbekannte Frau (40-50 Jahre alt, eventuell blondes, schulterlanges Haar) gegen das Mädchen und weitere Passagiere. Durch den Anprall der Frau wurde das rechte Handgelenk des Mädchens stark überstreckt.
Plötzlich traten starke Schmerzen auf
Als die unbekannte Frau das Mädchen fragte, ob etwas passiert sei, verneinte dieses, zumal es noch keine Schmerzen verspürte. Weil jedoch nach dem Aussteigen aus dem Bus bei der Haltestelle „Tivoli“ starke Schmerzen aufgetreten waren, begab sich die Mutter mit der 11-Jährigen in die Klinik, wo eine Radiusfraktur diagnostiziert wurde.
Die noch unbekannte Frau, Zeugen oder Auskunftspersonen werden ersucht, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck zu melden.
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