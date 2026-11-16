Von Straße abgekommen und gegen Baum geprallt

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntag auf der südweststeirischen Radlpass Straße: Ein Pkw-Fahrer kam von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Der Verletzte wurde von nachkommenden Lenkern aus dem Wrack befreit und ins Spital gebracht.
Gegen 9 Uhr ging am Sonntag bei den Feuerwehren Hollenegg, Deutschlandsberg und Rettenbach der Alarm ein. Auf der B76 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein Autofahrer von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.
Nachkommende Lenker reagierten blitzschnell und konnten den Mann aus dem Unfallauto befreien, sie leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte auch Erste Hilfe. Das Rote Kreuz brachte den Verletzten dann ins LKH Deutschlandsberg.
Die Radlpass Straße war für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt. Mittels Kran konnte die Feuerwehr das Unfallfahrzeug bergen – am Pkw entstand allerdings Totalschaden. Insgesamt waren 30 Feuerwehrkräfte im Einsatz.
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