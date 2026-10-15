Leeres Geschäft? Daraus kann Großes werden!

Wo heute ein Geschäft leer steht, kann morgen schon eine Erfolgsgeschichte beginnen. Die Wirtschaftskammer Wien unterstützt bei der Suche nach dem passenden Standort und bei Betriebsübernahmen. Warum gerade jetzt große Chancen warten und worauf Unternehmer unbedingt achten sollten.
Leere Auslagen, geschlossene Geschäftstüren: In Wien warten immer wieder Geschäftslokale auf neue Ideen. Doch das ist nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. „Verglichen mit anderen Städten stehen die Wiener Einkaufsstraßen sehr gut da“, erklärt Andreas Dillinger, Standortanwalt der Wirtschaftskammer Wien. Ein gewisser Leerstand sei sogar wichtig, damit neue Geschäftskonzepte entstehen können.
So finden Unternehmer ihr Traumlokal
Wer ein Geschäft eröffnen möchte, braucht vor allem den richtigen Standort. Die Wirtschaftskammer Wien hilft dabei mit der Datenbank „Freie Lokale“ und einer Standort-Potenzialanalyse. Diese liefert wichtige Informationen zu Erreichbarkeit, Konkurrenz und Infrastruktur.
Doch bevor die Suche beginnt, braucht es einen guten Plan. Das Gründerservice unterstützt deshalb bereits bei Businessplan und Finanzierung. Besonders gefragt sind derzeit kleinere Geschäftsflächen. In manchen innerstädtischen Bezirken übersteigt die Nachfrage sogar das Angebot.
Tausende Betriebe suchen Nachfolger
Nicht immer muss es eine Neugründung sein. Eine Betriebsübernahme bietet oft große Vorteile: bestehende Kunden, erfahrene Mitarbeiter und bewährte Abläufe. Rund ein Viertel aller Unternehmensnachfolgen in Österreich findet in Wien statt. Österreichweit stehen bis 2029 rund 51.500 Betriebe zur Übergabe an.
Wie erfolgreich eine Übernahme funktionieren kann, zeigt Gregor Grohmann. Er übernahm die traditionsreiche Buchhandlung Eckart im achten Bezirk. Die Wirtschaftskammer Wien unterstützte ihn mit Beratung und einer Förderung. Gerade die Finanzierung war eine große Herausforderung.
Diese Tipps machen den Unterschied
Wer einen Betrieb übernehmen oder übergeben möchte, sollte frühzeitig planen. Realistische Preisvorstellungen, offene Gespräche und ausreichend Zeit sind laut Dillinger entscheidend. Auch rechtliche Fragen und bestehende Mietverträge können eine wichtige Rolle spielen.
Gleichzeitig arbeitet die Wirtschaftskammer Wien gemeinsam mit der Stadt Wien und der Wirtschaftsagentur Wien an einer weiterentwickelten digitalen Leerstandsdatenbank. Sie soll künftig helfen, freie Geschäftsflächen noch gezielter mit passenden Unternehmen zusammenzubringen.
Mehr Informationen: Interessierte Gründer, Unternehmer und Betriebsnachfolger erhalten Beratung und Unterstützung bei der Wirtschaftskammer Wien unter www.wko.at/wien