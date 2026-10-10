Musikalisches Hollywood-Feeling mit VIP-Erlebnis!

Am 26. Oktober 2026 wird der Wiener Musikverein zur Bühne für die größten Melodien der Filmgeschichte. Das „Hollywood Film Konzert“ entführt das Publikum in die faszinierende Welt des Kinos – von großen Abenteuern bis zu bewegenden Liebesgeschichten. Die „Krone“ verlost exklusive VIP-Erlebnisse und begehrte Top-Tickets für einen unvergesslichen Konzertabend!
Ein Hauch von Hollywood im Wiener Musikverein
Auf dem Programm von“ Hollywood Film Konzert“ stehen unvergessliche Filmmelodien von Ennio Morricone, John Williams und Hans Zimmer. Zu hören sind unter anderem die berühmten Themen aus „Spiel mir das Lied vom Tod“, „Star Wars“, „Harry Potter“, „Jurassic Park“ und „Fluch der Karibik“. Auch die Musik aus „James Bond: Casino Royale“ und „Indiana Jones“ sorgt für echtes Hollywood-Feeling.
Für das musikalische Erlebnis sorgt das Prager Filmorchester unter der Leitung von George Korynta, begleitet von der Sopranistin Tehmine Schaeffer. Durch den Abend führt 7RAY, der als international erfahrener Musiker und Sänger selbst bereits Songs zu Hollywood-Filmen beigesteuert hat und damit eine besondere Verbindung zur Welt der Filmmusik mitbringt.
Der Wiener Musikverein bietet dafür einen besonderen Rahmen. Die Verbindung von internationaler Filmmusik und traditionsreicher Konzertkultur verspricht einen abwechslungsreichen Abend für Musikliebhaber und Kinobegeisterte gleichermaßen.
Gewinnspiel: VIP-Erlebnis im Wiener Musikverein
Die „Krone“ verlost 5x2 exklusive Konzertkarten für das „Hollywood Film Konzert“ am 26. Oktober im Wiener Musikverein.
Darunter der Hauptpreis: 2x2 VIP-Tickets inkl. Champagner-Empfang
Die Gewinner genießen das Konzert auf den besten Plätzen und anschließend einen exklusiven Empfang bei einzigaritigem Flair im Gottfried-von-Einem-Saal – mit kulinarischen Köstlichkeiten und musikalischen Überraschungen der Solisten.
Jetzt Gewinnspielformular ausfüllen und mit etwas Glück einen unvergesslichen Konzertabend erleben!
25 Prozent Ticketvorteil
Wer sich seine Plätze bereits jetzt sichern möchte, erhält mit dem Aktionscode KRONE25 derzeit 25 Prozent Ermäßigung im offiziellen Ticketshop des Wiener Musikvereins.
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