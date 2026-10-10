Musikalisches Hollywood-Feeling mit VIP-Erlebnis!

Für das musikalische Erlebnis sorgt das Prager Filmorchester unter der Leitung von George Korynta, begleitet von der Sopranistin Tehmine Schaeffer. Durch den Abend führt 7RAY, der als international erfahrener Musiker und Sänger selbst bereits Songs zu Hollywood-Filmen beigesteuert hat und damit eine besondere Verbindung zur Welt der Filmmusik mitbringt.