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60-Jährige eingeklemmt

Übersehen: Autofahrerin kollidierte mit Lkw

Steiermark
16.09.2026 10:00
Die 60-Jährige wurde in ihrem Pkw eingeklemmt.
Die 60-Jährige wurde in ihrem Pkw eingeklemmt.(Bild: FF Vogau)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Schwer verletzt wurde eine Autolenkerin Dienstagabend in Vorgau (Steiermark): Die 60-Jährige übersah beim Abbiegen einen Lkw. Es kam zur Kollision, die Lenkerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. 

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Kurz vor 18 Uhr wollte eine 60-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit ihrem Pkw vom Einkaufszentrum in Vogau auf die B 69, Südsteirische Grenz Straße, einbiegen. Dabei dürfte sie einen in östliche Richtung fahrenden Lkw, gelenkt von einem 29-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark, übersehen haben.

Lenkerin aus Wrack befreit
Sie kollidierte mit dem Schwerfahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 60-Jährigen an den Fahrbahnrand geschleudert und die Lenkerin im Fahrzeug eingeklemmt. Der Lkw-Chauffeur und Ersthelfern reagierten rasch und konnten sie aus dem Fahrzeug befreien.

Nach der Erstversorgung wurde die 60-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C 12 ins LKH Graz eingeliefert. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Die Unfallstelle war für etwa zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz standen die Polizei, die Feuerwehren Vogau, Obervogau und Straß, das Rote Kreuz samt Notarzt sowie der Rettungshubschrauber.

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