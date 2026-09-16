Übersehen: Autofahrerin kollidierte mit Lkw

Lenkerin aus Wrack befreit

Sie kollidierte mit dem Schwerfahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 60-Jährigen an den Fahrbahnrand geschleudert und die Lenkerin im Fahrzeug eingeklemmt. Der Lkw-Chauffeur und Ersthelfern reagierten rasch und konnten sie aus dem Fahrzeug befreien.