Übersehen: Autofahrerin kollidierte mit Lkw

Schwer verletzt wurde eine Autolenkerin Dienstagabend in Vorgau (Steiermark): Die 60-Jährige übersah beim Abbiegen einen Lkw. Es kam zur Kollision, die Lenkerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.
Kurz vor 18 Uhr wollte eine 60-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit ihrem Pkw vom Einkaufszentrum in Vogau auf die B 69, Südsteirische Grenz Straße, einbiegen. Dabei dürfte sie einen in östliche Richtung fahrenden Lkw, gelenkt von einem 29-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark, übersehen haben.
Lenkerin aus Wrack befreit
Sie kollidierte mit dem Schwerfahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 60-Jährigen an den Fahrbahnrand geschleudert und die Lenkerin im Fahrzeug eingeklemmt. Der Lkw-Chauffeur und Ersthelfern reagierten rasch und konnten sie aus dem Fahrzeug befreien.
Nach der Erstversorgung wurde die 60-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C 12 ins LKH Graz eingeliefert. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Die Unfallstelle war für etwa zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz standen die Polizei, die Feuerwehren Vogau, Obervogau und Straß, das Rote Kreuz samt Notarzt sowie der Rettungshubschrauber.
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