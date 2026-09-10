Unbekannter entblößt sich vor Mädchen (9) in Graz

Die Beschreibung zum Unbekannten am Dienstag: männlich, ca. 30-35 Jahre, dunkle Haare, umgedrehte Kappe, kurzer schwarzer Bart, graues T-Shirt, grün-schwarze kurze Hose. Er entkam auf einem lila-farbenen E-Scooter.

Beschreibung zum Unbekannten von vor zwei Wochen: männlich, ca. 30 Jahre, schwarze Haare, kurzer/dunkler Bart, Brillenträger, schwarzes T-Shirt, kirschfarbene Hose.