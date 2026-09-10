Unbekannter entblößt sich vor Mädchen (9) in Graz

Ein Mann soll auf einem Grazer Spielplatz zwei kleine Mädchen bedrängt, vor ihnen die Hose runtergelassen und sein Genital gezeigt haben. Es ist der zweite Vorfall in kurzer Zeit. Eltern sind besorgt, die Polizei ermittelt.
Seine neunjährige Tochter habe Dienstagnachmittag mit einer gleichaltrigen Freundin im Maria-Cäsar-Park gespielt, die Oma habe gerade etwas zu trinken geholt, als sich ein Unbekannter den Mädchen näherte, schildert Alexander Wonisch der „Krone“. Was danach passierte, lässt den Vater schockiert zurück.
„Der Mann hat die Mädchen bedrängt, vor ihnen die Hose heruntergezogen und sein Geschlechtsteil entblößt.“ Angeblich habe er sogar onaniert, soweit er und seine Frau das aus den Schilderungen der Tochter nachvollziehen können. „Sie ist ja ein Kind und hat sexuell noch keine Ahnung. Gott sei Dank ist es nicht zu einem körperlichen Übergriff gekommen“, sagt Wonisch. Die Mädchen hätten schnell reagiert und ihre Eltern angerufen. Der Mann ergriff die Flucht.
Die Polizei bestätigt die Anzeige. Eine Fahndung verlief bis jetzt negativ. Tatsächlich ist es nicht der erste Vorfall. Vor zwei Wochen soll sich im selben Bereich ein ähnliches Szenario abgespielt haben. Ein Unbekannter soll ein ebenso neunjähriges Mädchen gefragt haben, ob sie „etwas sehen“ möchte. Dann zog er seine Hose hinunter und entblößte sein Genital, bevor er weglief. Die Ermittlungen laufen.
Ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht, ist noch unklar. Wer Hinweise hat, soll sich an die Polizeiinspektion Graz-Liebenau wenden (Tel.: 059133/6588).
Die Beschreibung zum Unbekannten am Dienstag: männlich, ca. 30-35 Jahre, dunkle Haare, umgedrehte Kappe, kurzer schwarzer Bart, graues T-Shirt, grün-schwarze kurze Hose. Er entkam auf einem lila-farbenen E-Scooter.
Beschreibung zum Unbekannten von vor zwei Wochen: männlich, ca. 30 Jahre, schwarze Haare, kurzer/dunkler Bart, Brillenträger, schwarzes T-Shirt, kirschfarbene Hose.
„Für uns ist der Park jetzt tabu“, sagt Wonisch, der auf die Sache aufmerksam machen will. „Es ist tragisch, dass Kinder nicht in Ruhe am Spielplatz spielen können. So etwas darf nicht noch einmal passieren!“
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