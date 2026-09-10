Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schock auf Spielplatz

Unbekannter entblößt sich vor Mädchen (9) in Graz

Steiermark
10.09.2026 05:30
Auf diesem Spielplatz soll sich der unbekannte Mann vor zwei Mädchen diese Woche entblößt haben.
Auf diesem Spielplatz soll sich der unbekannte Mann vor zwei Mädchen diese Woche entblößt haben.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Ein Mann soll auf einem Grazer Spielplatz zwei kleine Mädchen bedrängt, vor ihnen die Hose runtergelassen und sein Genital gezeigt haben. Es ist der zweite Vorfall in kurzer Zeit. Eltern sind besorgt, die Polizei ermittelt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seine neunjährige Tochter habe Dienstagnachmittag mit einer gleichaltrigen Freundin im Maria-Cäsar-Park gespielt, die Oma habe gerade etwas zu trinken geholt, als sich ein Unbekannter den Mädchen näherte, schildert Alexander Wonisch der „Krone“. Was danach passierte, lässt den Vater schockiert zurück.

„Der Mann hat die Mädchen bedrängt, vor ihnen die Hose heruntergezogen und sein Geschlechtsteil entblößt.“ Angeblich habe er sogar onaniert, soweit er und seine Frau das aus den Schilderungen der Tochter nachvollziehen können. „Sie ist ja ein Kind und hat sexuell noch keine Ahnung. Gott sei Dank ist es nicht zu einem körperlichen Übergriff gekommen“, sagt Wonisch. Die Mädchen hätten schnell reagiert und ihre Eltern angerufen. Der Mann ergriff die Flucht.

Der Park befindet sich in der Nähe des Grazer Stadtstrandes.
Der Park befindet sich in der Nähe des Grazer Stadtstrandes.(Bild: Jürgen Fuchs)

Die Polizei bestätigt die Anzeige. Eine Fahndung verlief bis jetzt negativ. Tatsächlich ist es nicht der erste Vorfall. Vor zwei Wochen soll sich im selben Bereich ein ähnliches Szenario abgespielt haben. Ein Unbekannter soll ein ebenso neunjähriges Mädchen gefragt haben, ob sie „etwas sehen“ möchte. Dann zog er seine Hose hinunter und entblößte sein Genital, bevor er weglief. Die Ermittlungen laufen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht, ist noch unklar. Wer Hinweise hat, soll sich an die Polizeiinspektion Graz-Liebenau wenden (Tel.: 059133/6588).

So soll der Mann ausgesehen haben:

Die Beschreibung zum Unbekannten am Dienstag: männlich, ca. 30-35 Jahre, dunkle Haare, umgedrehte Kappe, kurzer schwarzer Bart, graues T-Shirt, grün-schwarze kurze Hose. Er entkam auf einem lila-farbenen E-Scooter.

Beschreibung zum Unbekannten von vor zwei Wochen: männlich, ca. 30 Jahre, schwarze Haare, kurzer/dunkler Bart, Brillenträger, schwarzes T-Shirt, kirschfarbene Hose.

„Für uns ist der Park jetzt tabu“, sagt Wonisch, der auf die Sache aufmerksam machen will. „Es ist tragisch, dass Kinder nicht in Ruhe am Spielplatz spielen können. So etwas darf nicht noch einmal passieren!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
10.09.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Graz
Polizei
ElternVater
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
144.137 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.727 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.018 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf