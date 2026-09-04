Ein kleines Dorf mit großem kulturellen Erbe

Rohrau, ein kleiner Ort im Bezirk Bruck an der Leitha, ganz nahe an der österreichischen Grenze zur Slowakei. Heute wirkt der Ort beschaulich, familiär und idyllisch. Vor ungefähr 300 Jahren war Rohrau noch ein Marktort, der einem einflussreichen Grafen gehörte. Bäuerliches Leben und Handwerk prägten den Alltag der Menschen, die damals dort lebten. Aber nicht nur. Auch schöne Musik gehörte dazu. So wurde Joseph Haydn, der sich in die Musikgeschichte neben Mozart und Beethoven einreiht, ebendort geboren.