Viele Abgaben sollen bald deutlich teurer werden

Jagd- und Fischerkarten werden teurer

Daneben gibt es noch weitere Erhöhungen: Bei der Jagdkarte gab es die letzte Anpassung sogar schon 2013, die Kosten werden daher um 39,8 Prozent (auf 38,40 Euro) steigen – dasselbe gilt für Fischer- und Fischergastkarten, sie kosten künftig 40,50 Euro. Die Wettterminalabgabe soll gleich um 100 Prozent angehoben werden. Alleine aus diesen drei Bereichen rechnet das Land mit Mehreinnahmen von sechs Millionen Euro bis 2030. Dazu kommen noch die möglichen Erhöhungen bei den Landesabgaben. Übrigens: Diese sollen ab 2028 jährlich an die Inflation angepasst werden.