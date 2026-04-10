Tirol: Lokalgäste an Armen und im Gesicht gebissen

Völlig ausgerastet ist ein Schwede (21) in einem Lokal in St. Anton am Arlberg. Laut Polizei soll der junge Mann mehrere andere Gäste an den Armen und im Gesicht gebissen haben. Der genaue Tathergang wird noch ermittelt.
Ereignet hat sich der Vorfall bereits am Dienstag, wie die Polizei am Freitagabend bekanntgab. In einem Lokal in St. Anton ging der 21-Jährige um kurz nach 20 Uhr auf mehrere Gäste los. „Die Verletzten erlitten teils tiefe Bisswunden an den Armen sowie im Gesicht“, heißt es von den Ermittlern.
Weitere Ermittlungen laufen
Nach dem Angriff ergriff der Täter erfolgreich die Flucht. „Am Donnerstag wurde er in einem anderen Lokal von Zeugen wiedererkannt und von der Polizei festgenommen.“ Laut eigenen Angaben erlitt der Täter selbst bei der Auseinandersetzung eine Rissquetschwunde am Kopf.
„Der genaue Tathergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, heißt es abschließend.
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