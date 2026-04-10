Tirol: Lokalgäste an Armen und im Gesicht gebissen

Ereignet hat sich der Vorfall bereits am Dienstag, wie die Polizei am Freitagabend bekanntgab. In einem Lokal in St. Anton ging der 21-Jährige um kurz nach 20 Uhr auf mehrere Gäste los. „Die Verletzten erlitten teils tiefe Bisswunden an den Armen sowie im Gesicht“, heißt es von den Ermittlern.