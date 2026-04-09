Polizei nimmt tschechisches Diebes-Duo fest

Nach umfassenden Ermittlungen konnten die Polizisten jetzt auch den Komplizen (51) des Tschechen ausfindig machen. Auch dieser führte in seinem Pkw versteckt Werkzeuge zum Entfernen von Diebstahlsicherungen sowie Bargeld in Form von Euronoten und tschechischen Kronen sowie gestohlene Kleidungsstücke mit.