Polizei nimmt tschechisches Diebes-Duo fest

60 Diebstähle in acht Sportgeschäften, knapp 17.400 Euro Schaden: Die Polizei nahm jetzt im Pinzgau ein tschechisches Diebes-Duo fest. Sie sitzen in der Justizanstalt Puch-Urstein.
Einen der Täter erwischte ein Mitarbeiter eines Kapruner Sportartikelhandels bereits am 31. März auf frischer Tat. Er stoppte den 52-jährigen Tschechen, rief die Polizei. Der Mann gab sich geständig. Im Auto des Mannes fanden die Ermittler weitere gestohlene gestohlene Kleidungsstücke sowie Werkzeuge zum Entfernen von Diebstahlsicherungen.
Nach umfassenden Ermittlungen konnten die Polizisten jetzt auch den Komplizen (51) des Tschechen ausfindig machen. Auch dieser führte in seinem Pkw versteckt Werkzeuge zum Entfernen von Diebstahlsicherungen sowie Bargeld in Form von Euronoten und tschechischen Kronen sowie gestohlene Kleidungsstücke mit.
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