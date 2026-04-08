Downfall Sealed
Bitter! Former serial champion denied license
As expected, former serial champion USV Neulengbach has not received a license for the upcoming season in the Women’s Bundesliga!
In the first-ever licensing process for the Women’s Bundesliga, ten applicants—including nine Bundesliga clubs and second-division side SK Rapid—were granted eligibility to compete in the 2026/27 season. Neulengbach had announced the filing for insolvency proceedings the previous week.
In addition to the national licensing process, six clubs (Austria Vienna, SKN St. Pölten, Sturm Graz, Red Bull Salzburg, Altach, Vienna) received approval for the international UEFA Women’s Club competitions.
"... largely successfully completed!"
Overall, “it is very positive that this first-time licensing process has been largely successfully completed by the clubs,” emphasized Thomas Hofer-Zeni, chairman of the responsible Senate 5, in a press release.
In the 2nd Women’s Bundesliga, Rapid is one point behind league leader SVK Wildcats from Krottendorf after 17 of 22 rounds, though the latter did not receive a license.
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