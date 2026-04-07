Real trifft auf Bayern + Silberberger neu beim WAC

Champions-League-Kracher: Real empfängt im Viertelfinale Bayern, Sporting trifft auf Arsenal. Außerdem in den heutigen Sportnews: Thomas Silberberger übernimmt beim WAC, und bei Red Bull brodelt es nach dem schwachen Saisonstart in der Formel 1 gewaltig. Das und noch mehr sind heute unsere Themen im „krone.tv“-Sportstudio!