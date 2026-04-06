Zusammenstoß auf Kreuzung forderte zwei Verletzte

Erheblicher Sachschaden und zwei Verletzte – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich Sonntagnachmittag an einer Kreuzung in Innsbruck ereignete. Zwei Fahrzeuge waren frontal zusammengestoßen.
Wie es zu der folgenschweren Kollision kommen konnte, war vorerst noch nicht bekannt. Passiert ist der Unfall gegen 16.30 Uhr auf der großen Kreuzung vor dem Autohaus VOWA an der Hallerstraße. Zwei Fahrzeuge stießen laut ersten Meldungen frontal zusammen.
Der Aufprall war heftig. Zumindest zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Zahlreiche Rettungkräfte und die Polizei waren vor Ort.
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