Mega-Investition in das Krankenhaus in Kufstein

174 Millionen Euro investieren primär Land und Gemeindeverband bis 2032 in das Bezirkskrankenhaus Kufstein. Medizinische Bereiche werden modernisiert, Betten kommen dazu. 160 neue Jobs entstehen.
Das Bezirkskrankenhaus Kufstein steht vor dem größten Modernisierungsschub seiner Geschichte. Land Tirol und Gemeindeverband investieren insgesamt 174 Millionen Euro, um den 26 Jahre alten Standort umfassend auszubauen und für die kommenden Jahrzehnte überlegt abzusichern.
Wichtiger Ausbau für kommende Generationen
Der Fokus liegt auf mehr Kapazität, moderner Infrastruktur und einer Versorgung, die dem demografischen Wandel standhält. Geplant sind neue Ambulanzbereiche, zusätzliche Räume für Neurologie, Psychiatrie, Gynäkologie und Innere Medizin sowie ein komplett neu gestalteter Entbindungsbereich.
Besonders stark fällt der Ausbau der Intensivmedizin aus: Die bisherigen Einheiten werden zusammengeführt und auf 17 Betten erweitert. Insgesamt wächst die Kapazität auf 437 Betten und 119 ambulante Plätze.
Das Haus setzt konsequent auf die Zukunft – digital, ambulant und patientennah.
Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP)
Bild: Christof Birbaumer
„Wir schaffen die Voraussetzungen für moderne Spitzenmedizin – heute und morgen“, sagt BKH-Direktor Peter Ostertag. Auch Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) sieht Kufstein am richtigen Weg: „Das Haus setzt konsequent auf die Zukunft – digital, ambulant und patientennah.“ Mit dem Ausbau entstehen rund 160 neue Arbeitsplätze.
LH Anton Mattle (ÖVP) spricht von einem „klaren Bekenntnis zur wohnortnahen Versorgung“ und einem wichtigen Signal. Der Gemeindeverband beschloss das Projekt einstimmig. Obmann Rudi Puecher betont: „Die Gemeinden stehen geschlossen hinter diesem Projekt – es schafft Sicherheit und Qualität für Jahrzehnte.“
Das Kufsteiner Krankenhaus wird zu einem der modernsten Gesundheitsstandorte Tirols.
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