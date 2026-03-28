Mega-Investition in das Krankenhaus in Kufstein

Wichtiger Ausbau für kommende Generationen

Der Fokus liegt auf mehr Kapazität, moderner Infrastruktur und einer Versorgung, die dem demografischen Wandel standhält. Geplant sind neue Ambulanzbereiche, zusätzliche Räume für Neurologie, Psychiatrie, Gynäkologie und Innere Medizin sowie ein komplett neu gestalteter Entbindungsbereich.