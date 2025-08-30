Neuer Schockraum und eine bessere Spitalslogistik

Direkte Anbindung an die OP-Säle

Zweitens wird die Logistik optimiert. Und zwar mit dem Bau eines neuen, rund 320 Quadratmeter großen Sterilgutganges. Damit wird eine direkte Anbindung an die OP-Säle geschaffen. Laut Verwaltungsdirektor Wolfgang Schoner „ist dieser Gang ein wesentlicher Schritt, um Prozesse in sensiblen Bereichen weiter zu verbessern“. Nicht zuletzt wird in die Erweiterung der Fotovoltaikanlage sowie der Parkgarage investiert.