Social Media-Verbot bis 14 Jahre ++ Speed-Hotspot

Nach zähem Ringen hat sich die Bundesregierung am Freitag auf die Einführung eines Social-Media-Verbots bis 14 Jahre geeinigt. Und: In Guntramsdorf ist die Aufregung groß. Im Abwasser wurden die höchsten Speed-Rückstände Österreichs gemessen. Die Marktgemeinde vor den Toren Wiens verweist jedoch darauf, dass der Ort kein Drogenproblem habe. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone-News am 27. März, mit Stefana Madjarov.