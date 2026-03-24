Die Teilpension wird nur mit Planung zum Gewinn

Alternative Altersteilzeit hat einen großen Vorteil

Ein anderes Modell, um die Arbeitszeit um 40 oder 60 Prozent zu reduzieren, ist die Altersteilzeit. Sie hat den großen Vorteil, dass Sozialversicherungsansprüche wie Pension, Krankengeld und Arbeitslosengeld in voller Höhe erhalten bleiben. Allerdings wurde die maximale Dauer im Zuge des Pensionspakets 2025 verkürzt. Wer 2026 in Altersteilzeit geht, kann diese noch viereinhalb Jahre nutzen. Ab 2029 sind es nur noch drei Jahre.