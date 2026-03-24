Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was beachtet gehört

Die Teilpension wird nur mit Planung zum Gewinn

Burgenland
24.03.2026 06:00
Welche Pensionsmodelle kommen für mich infrage? Eine erste Orientierung macht schon zehn Jahre ...
Welche Pensionsmodelle kommen für mich infrage? Eine erste Orientierung macht schon zehn Jahre vor dem Pensionsantrittsalter Sinn. Fünf bis sieben Jahre vorher sollte man konkret vergleichen, spätestens drei Jahre zuvor die finale Entscheidung treffen.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Die Teilpension ermöglicht einen flexibleren Umgang in den Ruhestand. Doch sie ist kein Selbstläufer. Abschläge und steuerliche Besonderheiten können die Vorteile schmälern. Man sollte also vorab genau rechnen!

0 Kommentare

Seit Anfang 2026 gibt es in Österreich ein neues Modell für den gleitenden Übergang in den Ruhestand: die Teilpension. Sie richtet sich an Arbeitnehmer, die bereits durch eine Korridor-, Langzeitversicherten-, Schwerarbeits- oder Alterspension einen Pensionsanspruch erworben haben, diesen aber noch nicht vollständig nutzen möchten. Stattdessen können sie in Absprache mit dem Arbeitgeber ihre Arbeitszeit um mindestens 25 Prozent reduzieren.

„Je nach Wunsch können 25, 50 oder 75 Prozent der Pension vorzeitig bezogen werden. Der entsprechende Anteil des Pensionskontos wird dabei geschlossen. Der restliche Teil wächst weiter an, solange man berufstätig ist“, erklärt Brigitte Ohr-Kapral, Pensionsberaterin in der Arbeiterkammer. 

Zitat Icon

Im österreichischen Pensionssystem ist es oft schwierig, den Überblick zu behalten. Für kluge Entscheidungen braucht es gute Beratung und genaue Planung.

Brigitte Ohr-Kapral, Pensionsexpertin in der Arbeiterkammer

Bild: AK Burgenland

Die Teilpension kann zur Steuerfalle werden
Auf den ersten Blick klingt das nach einer attraktiven Möglichkeit, Arbeit und Pension flexibel zu kombinieren. Doch Vorsicht! In der Praxis bringt diese Variante auch einige Fallstricke mit sich, warnt die Expertin: „Bei der Korridor-, Langzeitversicherten- und Schwerarbeitspension muss man einen Abschlag einkalkulieren. Diese betreffen jenen Teil der Pension, der vorzeitig bezogen wird.“

Weil bei der Teilpension zwei Einkommensquellen gleichzeitig bestehen – Gehalt und Pension – kann es außerdem bei der Arbeitnehmerveranlagung zu empfindlichen Steuernachzahlungen kommen. Diese muss bis spätestens 30. Juni des Folgejahres über FinanzOnline erfolgen. Um böse Überraschungen zu vermeiden, wird empfohlen, freiwillige Vorauszahlungen beim Finanzamt zu leisten – mit dem Formular E220.

Abschläge können dauerhaft mehrere hundert Euro monatlich ausmachen.
Abschläge können dauerhaft mehrere hundert Euro monatlich ausmachen.(Bild: stock.adobe.com null)

„Um die finanziellen Auswirkungen besser einschätzen zu können, bietet die Arbeiterkammer Unterstützung an. Mit dem Teilpensionsrechner lassen sich das voraussichtliche Gesamteinkommen, mögliche Steuernachzahlungen und auch die spätere Pensionshöhe im Voraus berechnen und Risiken frühzeitig erkennen. Beides ist essenziell, um seine Pension fundiert planen zu können“, so Ohr-Kapral.

Alternative Altersteilzeit hat einen großen Vorteil
Ein anderes Modell, um die Arbeitszeit um 40 oder 60 Prozent zu reduzieren, ist die Altersteilzeit. Sie hat den großen Vorteil, dass Sozialversicherungsansprüche wie Pension, Krankengeld und Arbeitslosengeld in voller Höhe erhalten bleiben. Allerdings wurde die maximale Dauer im Zuge des Pensionspakets 2025 verkürzt. Wer 2026 in Altersteilzeit geht, kann diese noch viereinhalb Jahre nutzen. Ab 2029 sind es nur noch drei Jahre.

Die Arbeiterkammer bietet für die Pensionsplanung eigene Rechner an: www.altersteilzeit.arbeiterkammer.at und www.teilpensionsrechner.arbeiterkammer.at 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
24.03.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
9° / 17°
Symbol wolkig
Güssing
3° / 16°
Symbol wolkig
Mattersburg
5° / 16°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
8° / 17°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
6° / 16°
Symbol wolkig

krone.tv

Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
124.957 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
103.494 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
88.025 mal gelesen
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
2429 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1875 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Außenpolitik
Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum
961 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat den Mullahs im Iran gedroht, Energieanlagen anzugreifen, sollten ...
Mehr Burgenland
Plan für Spitäler
So will Doskozil Debatte um Gastpatienten beenden
50.000 Euro abgeknöpft
Pflegebedürftiger von Bande schamlos ausgebeutet
Im Burgenland
Kilger-Pleite reißt auch Haubenlokal mit
Nach Ö überstellt
Totes Baby an Grenze: 4. Verdächtiger in U-Haft
Ursache unklar
Hausbrand in Mogersdorf: Eine Person verstorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf