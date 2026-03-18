„Unterinntaltrasse ist nur kurz komplett gesperrt“

Auf den Bericht reagiert Christoph Gasser-Mair, Pressesprecher der ÖBB in Tirol. Er stellt dabei klar, dass „bis auf ein kurzes Zeitfenster vom 25. bis 28. Juli nicht die gesamte Unterinntaltrasse, sondern immer nur einer der beiden Tunnel der Neubaustrecke gesperrt ist“. Und er führt weiter aus, dass der Münsterertunnel vom 10. bis zum 25. Juli und der Terfenertunnel vom 28. Juli bis 14. September gesperrt ist.