Mit Hüfte aus 3D-Drucker auf eigenen Beinen stehen

„Es war zuvor unerträglich,“ schildert die nunmehr rüstige Pensionistin. Nach der OP steht sie wieder auf eigenen Beinen, bewegt sich durch ihren Alltag – und wirkt dabei wie jemand, der dem Schicksal ein Schnippchen geschlagen hat. Ihre Leidensgeschichte hatte schon 1999 begonnen, als sie eine schwere Beckentrümmerfraktur erlitt – ein dramatischer Einschnitt ins Leben, der nie wirklich verheilte. Denn die eingesetzte Prothese lockerte sich, Schmerzen wurden zum ständigen Begleiter. Am Ende war die 78-jährige Helga Harsch nahezu immobil.