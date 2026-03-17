Ein Tropfen Blut soll Darmkrebs früher aufspüren

Es ist in der Tat ein medizinischer Durchbruch! Denn dieser spezifische, kleine Stich in die Vene wird Tausende Leben retten. Hintergrund: Viele Menschen schrecken vor der klassischen, wahrlich nicht angenehmen Darmspiegelung zurück und riskieren damit, wertvolle Zeit bis zur Behandlung zu verlieren. Doch die neue Methode der Vorsorge ermöglicht einen deutlich niedrigschwelligeren Zugang zur Früherkennung. Das „ENML Laborinstitut“ im St. Pöltner Stadtteil Harland bietet mit niedergelassenen Ärzten eine Darmkrebs-Früherkennung über das Blut an. Untersucht werden dabei spezifische, methylierte DNA-Fragmente, die aus Krebszellen stammen und Hinweise auf ein kolorektales Karzinom geben können. Für den Test genügt schon eine kleine Blutprobe.