Experte klärt auf

Die größten Irrtümer beim Recycling in Österreich

Krone zu Mittag Clips
16.03.2026 15:00
0 Kommentare

Am 18. März ist Global Recycling Day, der internationale Aktionstag für Recycling. Andreas Pertl von der Initiative „Österreich sammelt“ erklärt, wie Mülltrennung wirklich funktioniert. Trotz hoher Beteiligung halten sich hartnäckige Mythen – etwa, dass Kunststoff im Restmüll zum Verbrennen nötig sei. Pertl betont: Restmüll brennt auch ohne Kunststoff, gefährlich sind vor allem Batterien. Wichtig: Leicht- und Metallverpackungen in den Gelben Sack, Altpapier und Glas getrennt sammeln. Mit der richtigen Trennung kann jeder zu Hause einen echten Unterschied für Umwelt und Ressourcen machen.

Weitere Videos
Astro-Weckruf
Diese Woche entscheidet, wie wir weitergehen
Freizeit
ÖVP zur Wehrpflicht
Marchetti: „Linke Parteien müssen sich äußern!“
Krone zu Mittag Clips
Risikomanager im Talk
Hormus-Blockade: „China hat sehr gut vorgesorgt“
Krone zu Mittag Clips
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf