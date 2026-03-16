Die größten Irrtümer beim Recycling in Österreich

Am 18. März ist Global Recycling Day, der internationale Aktionstag für Recycling. Andreas Pertl von der Initiative „Österreich sammelt“ erklärt, wie Mülltrennung wirklich funktioniert. Trotz hoher Beteiligung halten sich hartnäckige Mythen – etwa, dass Kunststoff im Restmüll zum Verbrennen nötig sei. Pertl betont: Restmüll brennt auch ohne Kunststoff, gefährlich sind vor allem Batterien. Wichtig: Leicht- und Metallverpackungen in den Gelben Sack, Altpapier und Glas getrennt sammeln. Mit der richtigen Trennung kann jeder zu Hause einen echten Unterschied für Umwelt und Ressourcen machen.