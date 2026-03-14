Alkolenker (66) kollidiert mit voll besetztem Pkw

Zu tief ins Glas geschaut hat ein Einheimischer (66) in der Tiroler Gamsstadt Kitzbühel am Freitag, bevor er sich hinter das Steuer seines Pkw setzte. Auf der Gemeindestraße kollidierte er folglich mit dem Auto eines Deutschen (55), in dessen Fahrzeug fünf weitere Personen saßen.
Zu dem Crash kam es laut Exekutive gegen 20.45 Uhr. In der Gamsstadt fuhr der 66-Jährige mit dem Pkw auf der Gemeindestraße von Süden kommend in nördliche Richtung. Zur selben Zeit lenkte der 55-Jährige sein Auto, in dem sich noch fünf weitere Personen befanden, in die entgegengesetzte Richtung.
Der Alkomattest mit dem deutschen Lenker ergab kein strafbares Messergebnis.
Eine Sprecherin der Polizei
Führerschein sofort abgenommen
„Aus noch unbekannter Ursache kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge“, so die Ermittler. Sowohl die beiden Lenker als auch die fünf Insassen gaben an, unverletzt zu sein. Ein sofort durchgeführter Alkoholtest bei dem 66-Jährigen verlief positiv.
Dem Alkolenker wurde der Führerschein prompt abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. „Der Alkomattest mit dem deutschen Lenker ergab kein strafbares Messergebnis.“ An beiden Unfallfahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.
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