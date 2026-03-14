Alkolenker (66) kollidiert mit voll besetztem Pkw

Zu dem Crash kam es laut Exekutive gegen 20.45 Uhr. In der Gamsstadt fuhr der 66-Jährige mit dem Pkw auf der Gemeindestraße von Süden kommend in nördliche Richtung. Zur selben Zeit lenkte der 55-Jährige sein Auto, in dem sich noch fünf weitere Personen befanden, in die entgegengesetzte Richtung.