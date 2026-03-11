Sturz auf Betontreppe: Arbeiter schwer verletzt

Zu einem folgenschweren Arbeitsunfall kam es am Dienstagvormittag auf einer Baustelle in Waidring (Tiroler Bezirk Kitzbühel). Dort stürzte ein Einheimischer (59) beim Ziehen eines Schlauches über drei Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer.
Der schreckliche Unfall ereignete sich kurz vor 9 Uhr auf einer Baustelle in Waidring. Dort war der Einheimische (59) mit Einblasdämmungen beschäftigt. Beim Ziehen eines Schlauches von einem Fenster zur anderen Seite des Gebäudes folgte der folgenschwere Zwischenfall.
Gegen betonierte Treppe geprallt
Er stürzte aus bislang noch nicht bekannter Ursache durch den ungesicherten Treppengang und stürzte rund 3,5 Meter in die Tiefe. Dort prallte er auf einer betonierten Treppe auf.
Mit Heli ins Spital geflogen
Ein weiterer Arbeiter, der den Unfall bemerkt hatte, setzte die Rettungskette in Gang. Der 59-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen.
