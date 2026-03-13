Marchetti: „Linke Parteien müssen sich äußern!“

Kommt es zur Reform der Wehrpflicht? „Die Weltlage ist gefährlicher geworden, Österreich muss nachziehen“, sagt ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti im krone.tv-Interview. Die Expertenkommission empfiehlt das „8-plus-2-Modell“ – acht Monate Grundwehrdienst plus zwei Monate Ausbildungszeit. „Jetzt müssen sich die linken Parteien mal dazu äußern. Am Ende könnte auch das Volk entscheiden, wie schon 2013“, so Marchetti.