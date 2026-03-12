Hormus-Blockade: „China hat sehr gut vorgesorgt“

Die Blockade der Straße von Hormus bringt die Weltwirtschaft ins Wanken. Durch diese strategische Meerenge zwischen Iran und Oman laufen rund 20 Prozent der globalen Öltransporte. Lieferkettenexperte Marco Felsberger erklärt: „Alles hängt am Öl- und Gaspreis. Wenn diese Route gestört wird, spürt das jeder.“ Doch nicht alle Länder stehen gleich unter Druck. China hat laut Felsberger am besten vorgesorgt.