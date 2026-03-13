Iran-Konflikt, Teuerung und süße Äffchen

Seit zwei Wochen eskaliert der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran. Raketen, Drohnen und Luftangriffe treffen nicht nur militärische Ziele, sondern zunehmend auch zivile und digitale Infrastruktur – von Städten bis hin zu Rechenzentren amerikanischer Tech-Konzerne im Nahen Osten. Und: ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti im Talk über ein Jahr Regierung, die Teuerung und wie die ÖVP zur Wehrpflicht-Reform steht. Das und viele weitere Themen sehen Sie in der Sendung, moderiert von Stefana Madjarov.
