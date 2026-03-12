Straße von Hormus, Biber-Rettung und „Saugfrast“

Alle Blicke richten sich auf die blockierte Straße von Hormus. Dauert der Angriff auf den Iran länger, werden die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft massiv sein. Und: Ein Biber auf dem Dach des Festspielhauses und eine Frau, die ihn retten will – das sorgte in Salzburg für eine echte Höhenrettung! Außerdem: Kabarettist Klaus Oppitz hat sein neues Soloprogramm „Saugfrast“ diese Woche gestartet. Wie viel Schmäh da drin steckt und worum es geht, das sehen Sie bei „Krone zu Mittag“ mit Stefana Madjarov.